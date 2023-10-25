أستاذ علوم سياسية: حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد تمتد لعدة أشهر

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تمتد لعدة أشهر مقبلة، مشيرًا إلى ان الأيام الأخيرة شهدت تحولات كبرى في مواقف الرأي العام في الدول الغربية، بصورة مختلفة عن بداية الحرب، فالقنوات الغربية في البداية كانت تتحدث على ما حدث في إسرائيل في السابع من أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية، وتربط ما حدث للإسرائيليين بما حدث لليهود في الهولوكوست.

الإعلام الغربي بدأ يتحدث عن الدمار في غزة

أضاف محمد كمال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية Ten، مساء الأربعاء، أن وسائل الإعلام الغربية بدأت تتحدث الآن عن وجود حجم هائل جدًا من الدمار، والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا التحول جدير بالمناقشة.

ولفت إلى أن هناك تحولاً أيضًا داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأ الشارع الإسرائيلي بتحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر في عملية طوفان الأقصى.

ضرورة إحياء عملية السلام

وأشار إلى أن هناك بداية في التحولات السياسية للدول الغربية، حيث يتم الحديث الآن عن البعد السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية، وهناك الكثير من الدول الغربية حتى مع إدانتهم لحماس، بدأوا يتحدثون عن ضرورة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.