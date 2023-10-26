«شباب الإسكندرية» تنظم مبادرة «حرفتك مهنتك» لدعم المرأة

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، نظمت مبادرة «حرفتك.. مهنتك» في مركز شباب محمد علي المسيري بالعجمي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ورشة لتعليم الكروشيه

وأشارت «الشريف» إلى أنّ مبادرة «حرفتك مهنتك» تنفذها وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للفتاة والمرأة، ‏بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب، وجرى تنفيذ ورشة شغل كروشيه لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 15 فتاة من أندية الفتاة والتطوع.

ثقافة العمل الحر

وأوضحت أنة جرى تعليم المشاركات، كيفية صناعة منتجات الهاند ميد، وتدريب الفتيات والسيدات على أنواع المنتجات والتصميم والمواد المستخدمة في ظهور المنتج النهائي، إذ تهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات، لإنشاء مشروعات صغيرة تساهم في حياة أفضل.