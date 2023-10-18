«شباب الإسكندرية» تفعِّل أنشطة النادي الثقافي بمسابقة في حب الوطن

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب نفذت أمسية شعرية ومسابقة أدبية، احتفالا بانتصارات أكتوبر بحضور 25 شابا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي ومراكز الشباب وذلك ضمن خطة نشاط النادي الثقافى لشهر أكتوبر.

مسابقة في حب الوطن

وأضافت الشريف، لـ«الوطن»، إن الأمسية الشعرية تلاها مسابقة في حب الوطن وانتصاراته بين الشباب والفتيات المشاركين في النشاط الثقافي الذى حضرته سحر عبد الوهاب، من إدارة التخطيط والمتابعة، وتم تقسيم اللقاء والنشاط الثقافي إلى جزئين، الجزء الأول للأمسية الشعرية، حيث استعرض الشباب والفتيات المشاركين أشعار وقصائد تعبر عن حبهم للوطن والجزء الثاني مسابقة شعرية لدعم الشباب وخلق روح التنافس بينهم.

جوائز مالية للفائزين

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن التنافس بين المشاركين كان بطابع وطني في كتابة القصائد التي تعبر عن حب مصر والانتماء إليها ومن خلال لجنة التحكيم تم إعلان فوز 5 من المشاركين، الأول إبراهيم ملكوت وفاز بجائزة مالية قدرها 300 جنيه والفائز الثاني، محمد خفاجة وفاز بجائزة قدرها 250 جنيها، والثالث شيرين سيد 200 جنيه، والرابع ميار على 150 جنيها وأخيراً المركز الخامس عمر أحمد وحصل على جائزة قدرها 100 جنيه.