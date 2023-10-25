7 معلومات عن مصنع تعبئة المياه المعدنية في البحيرة.. 35 فدانا

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية على أرض الواقع لدعم الإستثمار الجاد للوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض المحافظة نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمصنع تعبئة المياة المعدنية بوادي النطرون.

معلومات عن مصنع تعبئة المياه المعدنية في وادي النطرون

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عن مصنع تعبئة المياه المعدنية في وادي النطرون

- مصنع تعبئة المياه المعدنية على مساحة 35 فدانا، حيث تبلغ مساحة الإنشاءات به 13250 مترا مربعا.

- يحتوى المصنع على 6 خطوط إنتاج، خطين لإنتاج جالون 16 لترا.

- طاقة إنتاجية مليون جالون فى الشهر وخط لإنتاج جالون 8 لترات بطاقة إنتاجية مليون جالون بالشهر وخط لإنتاج أكواب بأحجام مختلفة.

- طاقة إنتاجية 500 ألف كرتونة في الشهر، وخط إنتاج مياه زجاج فوارة بأحجام مختلفة «240م ، 500م،1لتر »، وطاقة إنتاجية 500 ألف كرتونة وخط إنتاج مياه بعبوات بلاستيكية بأحجام «329، 600، لتر ونصف» بطاقة إنتاجية 1.5مليون كرتونة بالشهر.

إنتاجية مصنع تعبئة المياه المعدنية في وادي النطرون

- تتم أعمال التوسعات بخط إنتاج زجاجات مياه فوارة بطاقة إنتاجية 1.5مليون كرتونة وخط إنتاج مياة بعبوات بلاستيكية بطاقة 2 مليون كرتونة.

يتواجد به 2 بئر بسعة إنتاجية 120 مترا مكعبا في ساعة.

- تخصيص 3 أفدنة للآبار.