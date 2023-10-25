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خالد أبو بكر لمتحدث «الخارجية الأمريكية»: أنتم تتحيزون لإسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
10:59 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
سامويل ويربيرج

سامويل ويربيرج

واجه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، قائلاً: «ما سر الموقف الأمريكي المتحيز لإسرائيل، ونظر إدارة بايدن لدماء الأطفال ببرود شديد».

وزير الخارجية قدم التعازي لكل الضحايا الأبرياء

وعقب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، قائلاً إنه من الصعب أن نردد ذلك، فأنا إنسان أعيش في الوطن العربي، والرئيس بايدن والأمريكيين يشعرون بالحزن من الدمار والقتل في إسرائيل وغزة، ووزير الخارجية قدم التعازي لكل الضحايا الأبرياء.

وواصل أبو بكر، مواجهته لمتحدث وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، قائلاً له: «لماذا ترسل أمريكا طائرات بهذا الحجم لإسرائيل»، ليرد الأخير بأن لحماية الأصدقاء والحلفاء.

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بقلم محمد عزالدين