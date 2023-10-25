متحدث الخارجية الأمريكية: وجود حاملات الطائرات في المنطقة ليس موجها ضد حماس

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها فرض أي شروط على أي طرف في المنطقة سواء إسرائيل أو فلسطين أو مصر، ونبذل الجهود كلها لدخول المساعدات، لافتا إلى أن أمريكا قدمت 100 مليون دولار مساعدات.

سرقة حماس للمساعدات

وقال خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»: «لدينا خوف من سرقة حركة حماس للمساعدات الإنسانية».

وواصل: «نتواصل كل دقيقة مع الجانب الإسرائيلي وبايدن كان يريد التوجه لإسرائيل للنقاش وجها لوجه، مع بنيامين نيتانياهو ويعرف الخطط والأفكار لدى الحكومة الإسرائيلية لحماية المدنيين والأبرياء في قطاع غزة».

رسالة للحلفاء في المنطقة

ووجه أبوبكر، سؤالا: «ما سر توجه حاملات الطائرات لإسرائيل؟»، ليرد: «حاملات الطائرات، لا أريد الدخول في تفاصيل كثيرة.. لكن ليست رسالة ضد حماس، بل رسالة للحلفاء في المنطقة لحمايتهم من توسيع أي خطر، لنؤكد قدرتنا على حماية أنفسنا والآخرين، ورسالة لحزب الله وإيران أيضا».