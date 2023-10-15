باحث سياسي: 7 آلاف طن متفجرات ألقتها الطائرات الإسرائيلية على غزة حتى الآن

أكد العميد محمود محيي، الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي، أن العدوان الجوي المكثف من الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر باستخدام كل أنواع الطائرات، مشيرا إلى أن المتفجرات الملقاة على القطاع بلغت حتى الآن 7 آلاف طن.

وأضاف محيي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمنشورات التي عممها جيش الاحتلال على سكان القطاع هي بمثابة تهجير قسري، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت هناك دعوات بالهجوم البري على غزة.

وأشار الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي، إلى أن العملية العسكرية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية أفقدت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسماة بفرقة غزة 220 قتيلا ما بين ضباط وصف ضباط وجنود، لافتا إلى أن هذه الفرقة لها مهام خاصة ومحددة بقطاع غزة.

وتابع الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي أن العملية الفلسطينية، أفقدت الفرقة الترابط، مبينا أن الهجوم تم على 16 معسكرا إسرائيليا وهناك حالة ارتباك شديد الآن بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو ما ظهر أمس في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للجنود.

مطالب إسرائيلية بإقالة نتنياهو

وأوضح أن الساعات الماضية ظهرت مطالب إسرائيلية تنادي باستقالة بنيامين نتيناهو من رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بعد عملية حماس، موضحا أنه يوجد تفكير في استدعاء للوحدات الخاصة للتعامل مع الموقف بعد الارتباك الشديد من عملية حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

ونفى ما تم تداوله بشأن تأجيل الهجوم البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة نظرا للظروف الجوية، مبينا أن المنطقة مهيأة جغرافيا تماما، مؤكدا أن هناك التفافا عربيا حول الشعب الفلسطيني وهو ما ظهر خلال جولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وإدانة ما يتم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتواصلة على الشعب.

خطورة الوضع في جنوب لبنان

ولفت الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي إلى تصاعد الأوضاع في المنطقة وظهور إيران وحزب الله وما يشهده الجنوب اللبناني وتسخين الجبهة الشمالية والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية بين إسرائيل ولبنان، مشددا على الالتفاف العربي مع القضية الفلسطينية في دول العالم الغربي.

وأكد أنه تم رصد تراجع في المواقف الغربية بشأن الأوضاع في غزة، وهو ما ظهر في تخفيف حدة الخطاب الأمريكية الساعات الماضية، خاصة بعد الموقف العربي الموحد وظهور إيران في الصورة، وهو ما سيكون له تأثير بالغ الأهمية في المنطقة مع دخول روسيا والصين في الصورة والتأثير الاقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية بعد دعم إسرائيل في الهجوم والحرب على غزة.