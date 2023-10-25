ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، غدا الخميس، الموافق 26 أكتوبر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة غدا، إذ تصل في القاهرة إلى 33 درجة للعظمى، وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.