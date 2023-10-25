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رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يفكر في اقتراح لدعم إسرائيل

كتب:

عمرو حسني
11:02 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
مجلس النواب الأمريكي

مجلس النواب الأمريكي

انتخب الحزب الجمهوري، اليوم، مايك جونسون، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، ليضعوا حدا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللا في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية.

اقتراح قرار بدعم إسرائيل

وبحسب فضائية «فرنسا 24»، علق جونسون على انتخابه، موضحا أن أولى خطواته ستتمثل في اقتراح قرار يدعم دولة إسرائيل في ظل حربها ضد حركة حماس.

حليف ترامب

جونسون هو حليف للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020.

إسرائيل وقصف مستمر على غزة

وبدأت إسرائيل السبت السابع من أكتوبر قصفا مستمرا على قطاع غزة واستشهد أكثر من 6000 فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء وسط استغاثات أهالي غزة للسماح بإدخال المساعدات المختلفة للقطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل إداريا بحكم أنها قوة الاحتلال القائمة.

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بقلم عمرو حسني