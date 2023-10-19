نجل ترامب يتهم أمريكا بازدواجية المعايير بعد اعتقال متعاطفين مع غزة في مبنى الكونجرس

اتهم نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السلطات الأمريكية بازدواجية المعايير، بعد اعتقال متظاهرين ضد التصعيد في غزة، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي.

معايير مزدوجة للعدالة الأمريكية

وكتب ترامب جونيور عبر موقع «تروث سوشيال»: «تذكروا أيها الأصدقاء، أنّها تعتبر أعمال شغب فقط إذا قام بها الجمهوريون، وإذا قام بها الديمقراطيون، فهي احتجاج من أجل العدالة الاجتماعية وطبيعية 100%، هذه المعايير المزدوجة للعدالة الأمريكية مثيرة للاشمئزاز».

اقتحام مبنى الكونجرس

واعتقلت شرطة الكابيتول من اقتحموا مبنى الكونجرس وأبعدت المتظاهرين من الشوارع القريبة، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية حوالي مائة ناشط تم زجهم في حافلات تابعة للشرطة.

وتحدث منظمو الاحتجاجات عن اعتقال 500 شخص خلال الفعالية، ووفقا للسلطات، تم اتهام بعض الموقوفين بالاعتداء على رجال الشرطة الأمريكية.

يذكر أنه في السادس من يناير في العام 2021، هاجم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونجرس لعدة ساعات، وبعد طرد المتظاهرين من مبنى الكونجرس، أكد أعضاء الكونجرس فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.