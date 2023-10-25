مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بفيتو «روسي - صيني»

صوت مجلس الأمن على رفض مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بفيتو روسي صيني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، قالت إنه علينا بذل الجهد لاحتواء الأوضاع في قطاع غزة، موجهة الشكر لمصر على جهودها في ذلك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إننا نعمل على وفق نهج يخالف النهج الروسي، مؤكدة ضرورة وقف الأعمال العدائية وضرورة إيصال المساعدات لقطاع غزة.