روسيا: مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن «رخصة» لاستمرار الهجوم الإسرائيلي

أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار الأمريكي يعد بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الإسرائيلي، مبينا أنه لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأمريكي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماما.

رفض صيني

بدوره رفض مندوب الصين في مجلس الأمن بحسب الجلسة المذاعة مساء اليوم الأربعاء، أيضا القرار الأمريكي الذي يهدف إلى إحداث هدنة في غزة لإدخال المساعدات في الوقت الذي تدعو الصين وروسيا إلى إيقاف القتال وليس الهدنة.