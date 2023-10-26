حظك اليوم برج الدلو الخميس 26-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج صادق في تعاملاته مع الناس وقادر على مد يد المساعدة في أي وقت، ومن السهل أن يتأقلم مع جميع الظروف من حوله، ولديه القدرة على تحليل الأمور من حوله بشكل فطرى، ويفكر بشكل عقلانى ومنطقى ويعشق الإبتكارات والإختراعات بشكل كبير.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني وياسمين صبري، وتقدم «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء الفلك.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنصحك الأفلاك أن تنتهز فرصة للسفر إلى الخارج، لأخذ خبرات كبيرة وواسعة، ولا تقلق من التغير فهو سيجعلك قادر على تخطى الصعاب بسهولة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تهتم بنفسك، وخذ خطوة جادة نحو شريك الحياة المستقبلي، وتحدث بطريقة عفوية معه، حتى يعرف شخصيتك الحقيقة.