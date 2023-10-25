بايدن معقبا على الوضع في غزة: منطقة الشرق الأوسط لن تعود إلى سابق عهدها

خرج اليوم، الرئيس الأمريكي جو بايدن، معلقا على الوضع في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لليوم الـ20، وقال بايدن إن إسرائيل يقع عليها عبء حماية أرواح المدنيين، كاشفا أن منطقة الشرق الأوسط لن تعود لسابق عهدها.

تعليق بايدن على الأحداث في قطاع غزة

وأوضح اليوم الرئيس الأمريكي بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أنه بخصوص الأوضاع الواقعة اليوم في أحداث غزة فإنه يجب العمل على إحياء حل الدولتين، في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تتدفق بشكل أسرع إلى غزة.

بايدن يعلق على أحداث غزة بأن الوضع لن يعود إلى سابقه

وأشار بايدن إلى أنه في ظل القصف لليوم الـ20 من قبل القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش جنباً إلى جنب في أمان وكرامة وسلام، مؤكدا أنه لا عودة إلى الوضع كما كان في السادس من أكتوبر 2023، مستطردا: «عندما تنتهي هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعد ذلك، ويجب اللجوء إلى حل الدولتين، ويعني ذلك بذل جهود مركزة لجميع الأطراف «الإسرائيليون والفلسطينيون والشركاء الإقليميون والقادة العالميون»؛ لوضعنا على الطريق نحو السلام».

وبدأت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر قصفا مستمرا على قطاع غزة وسط استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني.