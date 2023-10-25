أحمد موسى: إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا وتنفذ جرائم حرب

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا وتنفذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عناصر حماس لا تمثل المدنيين الفلسطينيين، ولا سبيل لحل الأزمة سوى حل الدولتين، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا، وتنفذ جرائم حرب بشأن الشعب الفلسطيني.

الاجتياح البري سيدخل كل مناطق غزة

ونوه أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بأن الاجتياح البري في قطاع غزة، سيدخل كل مناطق القطاع للبحث عن عناصر حماس، وتدمير الأنفاق التي تبلغ نحو 300 لـ400 كم.

وقال «موسى»، إن رئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يتجه لإقرار الاجتياح البري لقطاع غزة، منوها بأن الرئيس الأمريكي شدد خلال تصريحات صحفية منذ قليل، على أن عناصر حماس لا تمثل المدنيين الفلسطينيين ولا سبيل لحل الأزمة سوى حل الدولتين.

وعلق أحمد موسى قائلا: «إسرائيل تنوي عمل منطقة عازلة في شمال غزة، وهي المنطقة التي تم تهجير المدنيين فيها».

تأجيل العملية البرية بطلب أمريكي

وتابع أن الأمريكان طلبوا تأجيل الأمر لزيادة منظومة الدفاع الجوي بالقواعد العسكرية الخاصة لهم بالمنطقة؛ تحسبا لعدم إصابة أي من أفراد جنودهم، تزامنا مع إرسال أمريكا خبراء عسكريين لإدارة الأزمة، ومجلس الأمن أعطى إسرائيل كل الصلاحيات في الدفاع عن نفسها، وهذا دعم أمريكي لقتل وإبادة شعب فلسطين.

واستكمل أحمد موسى: رئيس مجلس النواب الأمريكي أعلن دعم الولايات المتحدة الكامل لجيش الاحتلال ونتنياهو، والغرب أيضا داعم لقتل المدنيين في قطاع غزة، مستشهدا باستهداف عائلة الصحفي وائل الدحدوح مراسل إحدى القنوات العربية، وغيرها من العائلات الأخرى.

واختتم أحمد موسى: «نتنياهو لديه 200 دبابة على أطراف غزة، وطلب من بعض القوات بالنزول للملاجئ، لكن عن موعد الاجتياح البري لم يتم إعلانه أو تفاصيله حتى الآن».