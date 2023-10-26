سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 26-10-2023

أعلن البنك المركزي المصري، ثبات سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 26-10-2023 داخل البنوك المصرية، منذ بداية التعاملات الصباحية، في ظل ثبات حتى نهاية شعر أكتوبر الجاري، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 26-10-2023 في بداية التعاملات الصباحية، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 26-10-2023 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 26-10-2023 داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- كما سجل سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الخميس 26-10-2023 داخل بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.