«شباب الإسكندرية» تنظم رحلات وأنشطة ترفيهية للأطفال الأيتام

تستضيف مديرية الشباب والرياضة والرياضة بمحافظة الإسكندرية، 25 محافظة وبمشاركة 340 طفًلا من الأيتام، في اللقاء الختامي لمبادرة «ها أنا أحقق ذاتي»، وذلك في الفترة من 25 أكتوبر حتى 28 من الشهر نفسه، وذلك بالمدينة الشبابية في أبي قير، ويشمل ألعابًا ترويجية ومسرح عرائس وكرة قدم وكرة طائرة وتنس طاولة ورحلة سياحية، ويهدف إلى دمج الأطفال داخل المجمتع.

يوم ترفيهي للأطفال الأيتام

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تنفذ لقاء مجمع لمراكز التدريب «ها أنا ذاتي» لأول مرة في الإسكندرية.

دمج الأطفال الأيتام في المجتمع

وأوضحت أنّ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ويشرف على المشروع، الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة للتنمية الرياضية وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتورة غادة جمال مدير عام إدارة القاعدة الشعبية، ويهدف اللقاء إلى دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع.