أستاذ سياسة لـ«الشاهد»: آن الأوان لحسم القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنَّ الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو حاليًا، قدمت خطة تسمى خطة الحسم عام 2017، وقدمها سيموتيريتش زعيم حزب الصهيوينية الدينية.

«محمد»: إسرائيل لم تحسم القضية الفلسطينية طوال عقود

وأضاف «محمد»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الخطة قالت إنّ إسرائيل طوال هذه العقود لم تحسم القضية الفلسطينية، بل غذت تطلعات الشعب الفلسطيني لإنشاء دولة، وآن الأوان لتصفية هذه القضية.

خطة لضم الضفة الغربية كاملة لإسرائيل

وأوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات، أنَّ التصفية في وجهة نظر هذه الخطة، تعتمد على ضم الضفة الغربية كاملة لإسرائيل، وإقامة دولة يهودية من النهر إلى البحر ويعيش فيها الفلسطينيون تحت اسم إسرائيل، ومن لا يرغب منهم يهاجر وتساعده إسرائيل على الهجرة لأي مكان يريده.