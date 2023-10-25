مستشار مركز الأهرام للدراسات: مصر لا تهدف إلا مصلحة القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن مصر في قلب القضية الفلسطينية ولن تتخلى يومًا عنها.

وأضاف عبد العليم محمد في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة إكسترا نيوز أن مصر لم تكن تستهدف إلا المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا في تشكيل منظمة التحرير أو في تشكيل جيش التحرير الفلسطيني ولم يكن لها أي أهداف خاصة.

أهمية القضية الفلسطينية في مصر

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية منذ نشأتها قبل وجود دولة إسرائيل كانت القضية الخارجية الوحيدة التي أُدرجت على جدول أعمال الحركة الوطنية في مصر مثلها مثل قضايا الجلاء والدستور ووحدة وداي النيل آنذاك.

تقديم البرنامج للموسم الثالث على التوالي

ويقدم الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.