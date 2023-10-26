أستاذ سياسة لـ«الشاهد»: «الإخوان» وافقوا على توطين الفلسطينيين في سيناء

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ مشروعات توطين الفلسطينيين في سيناء كثيرة للغاية، آخرها كان مشروع جيورا آيلاند أو وثيقة جيورا آيلاند، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن القومي عام 2005.

«محمد»: مشروع جيورا آيلاند يتمحور حول اقتطاع جزء من أرض سيناء

وأضاف «محمد»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروع كان يعتمد مباشرة على اقتطاع جزء من أرض سيناء، وأول بند فيها: «تتخلى مصر عن مساحة 750 كم مربع، ضلعه طوله 30 كم من الشمال، و24 كم بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، مقابل أن تتنازل إٍسرائيل عن مساحة 200 كم من صحراء النقب لمصر، وبعض المزايا الاقتصادية التي تمنح مصر السلام الاقتصادي والرخاء».

رفض الرئيس الفلسطيني الخطة تمامًا

وأكد مستشار مركز الأهرام للدراسات، أنَّ مصر ما إنّ عرفت بهذه الوثيقة وقبل عرضها، رفضتها رفضا تاما، وظلت ترفضها حتى جاء نظام الإخوان، والتقى جون كيري بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي وافق على اقتطاع 1000 كم من سيناء مقابل الامتيازات الاقتصادية، وعرض مرسي على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة، لكن الرئيس الفلسطيني رفض تماما.