عبد العليم محمد لـ«الشاهد»: سيناء لم تغب عن فكر الصهيونية يوما

قال الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فكرة الحديث عن تهجير أهالي غزة إلى سيناء لم تكن غائبة يومًا عن ذهن الصهيونية.

خطة التوطين في سيناء

وأضاف عبد العليم محمد في حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة إكسترا نيوز أن بريطانيا كانت قد ألمحت لهرتزل بالموافقة على امتياز الاستيطان في فلسطين عام 1904، مشيرًا إلى أن الحركة الصهيونية شكلت لجنة من الخبراء في المياه والجغرافيا والمناخ والنبات والتربة والتخصصات كافة.

انتهاء مخططات التوطين مبكرا

وتابع أن تلك البعثة ظلت مدة في صحراء سيناء لبحث كل هذه الأمور على الطبيعة وانتهت في تقريرها إلى أن هذه الأرض لا تصلح لاستيطان اليهود إلا إذا تم إمدادها بماء النيل عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس: «بريطانيا قالت لهم لكي يتم الاستيطان في سيناء لا بد أن تحصلوا على الجنسية المصرية ولكنهم رفضوا وانتهى الأمر وقتها».