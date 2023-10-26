عاجل.. صن داونز يفاجئ الأهلي بشأن موعد مباراة نصف نهائي الدوري الإفريقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن محاولات من جانب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، لتغيير موعد مباراته أمام النادي الأهلي، في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وقال شوبير في تصريحات خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «هناك محاولات من جانب مسؤولي نادي صن داونز الجنوب إفريقي، لتغيير موعد مباراة الأهلي».

شوبير: صن داونز طلب تغيير موعد مباراة الأهلي وأضاف: «المباراة تقام في السابعة مساء، وصن داونز يحاول تغيير موعدها إلى الرابعة عصرًا، من أجل زيادة عدد الجمهور في المباراة».

وشدد شوبير خلال تصريحاته: «بحسب معلوماتي، فإن اللجنة المنظمة للبطولة ستوافق على طلب صن داونز، بتغيير موعد المباراة إلى الرابعة عصرًا».

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في تمام السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

بينما يستضيف النادي الأهلي، نظيره صن داونز، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، في مباراة الإياب.