«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تستخدم الرصاص المحرم دوليا ضد الفلسطينيين

أفاد تقرير على شاشة «القاهرة الإخبارية»، باستخدام قوات الاحتلال، في الضفة الغربية بين الحين والآخر، الرصاص المتفجر، المحرم دولياً بسبب أنه عندما يدخل إلى جسم الإنسان يقطع الشرايين والأجهزة والأنسجة بجسم الإنسان.

قوات الاحتلال واستعمال الرصاص المتفجر

ووفقاً لتقرير «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ قوات الاحتلال باستعمالها للرصاص المتفجر المحرم دولياً ضد الفلسطينيين المدنيين، تستخدم بذلك القوة المفرطة وتخالف الأعراف الدولية، بحسب «هيومن رايتس» وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.