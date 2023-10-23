تشييع شهيدين في الضفة الغربية.. قتلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

واصل الفلسطينيون، تشييع جثامين شهدائهم منذ 7 أكتوبر الجاري الذي قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، والقصف المستمر على قطاع غزة في إطار عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع ردا على «طوفان الأقصى».

وشيع الفلسطينيون في نابلس، جثماني الشهيدين جهاد صالح «29 عاما» ومحمد أبو زر «17 عاما» في بلدة زواتا غرب المدينة، وندد المشيعون بممارسات الاحتلال ضد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأمس الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زواتا، وأسفرت عملية الاقتحام عن استشهاد صالح وأبو زر، فيما أصيب 4 فلسطينيين، بينهم حالة وُصفت بالخطيرة.

سرق مستوطنون إسرائيليون، ثمار الزيتون، عقب اقتحامهم أراضي بلدة عورتا في منطقة الواد الشرقي جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. واقتلع مستوطنون، 40 شجرة زيتون معمرة من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت وسط الضفة.

استهداف قوات الاحتلال بالرصاص الحي معلمين وطلبة

واستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالرصاص الحي معلمين وطلبة أثناء خروجهم من مدرسة برقة شمال غرب نابلس، ما أسفر عن إصابة معلم وطالب.

وفي سياق حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال، 4 فلسطينيين من القدس المحتلة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تعذيب المعتقلات داخل السجون، والتنكيل بهن بمختلف الأشكال، مستغلة عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ17 على التوالي.

إصابة 14245 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

وفي اليوم الـ17 من عملية «السيوف الحديدية»، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ صباح اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية، استهدف أحياء سكنية ومسجدي «أرض الرباط» و«النور المحمدي» في مدينة غزة، الأعنف منذ بدء العملية العسكرية ضد قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 4651 شهيدا و14245 مصابا.