بمشاركة 12 دولة.. الأهرامات تستضيف اليوم النسخة الثالثة من معرض «الأبد هو الآن»

تستضيف منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الخميس، النسخة الثالثة من المعرض الفني «الأبد هو الآن»، وهو معرض فن معاصر يجمع بين فناني العالم للتأمّل في عجائب الحضارة المصرية القديمة من خلال العدسة، والذي يقام بمشاركة 14 فنانا من 12 دولة.

المعرض يتناول هذا العام الأرض والتاريخ والبيئة والإنسانية

وكشف القائمون على المعرض أن النسخة الثالثة من معرض «الأبد هو الآن» تقام تحت رعاية كل من وزارات الخارجية والسياحة والآثار والثقافة، فضلا عن منظمة اليونسكو، موضحين أن هذه النسخة من المعرض تتناول «الأرض، والتاريخ، والبيئة، والإنسانية»، من خلال وضع الأعمال الفنية المعاصرة في الموقع المهيب لأهرامات الجيزة.

ترجمة الطبقات العديدة لحضارة مصر القديمة إلى لغة معاصرة

وأشار القائمون على المعرض أن «الأبد هو الآن» يسلط الضوء من خلال عرض الفنون في الأماكن العامة، على محاولات ترجمة الطبقات العديدة لحضارة مصر القديمة إلى لغة معاصرة، حيث يضم المعرض أعمالًا لفنانين محليين وعالميين تروي قصصا عن عالمنا الحالي سريع التغير.

وأشار القائمون على المعرض إلى أن الرؤية الشاملة لإقامة هذا المعرض تهدف إلى بناء ثقافة الترابط والرعاية، التي يمكن من خلالها العثور على الأمل في المستقبل، حيث يجمع المعرض بين فنانين من جميع أنحاء العالم، ويتضمن في نفس الوقت تبادلًا ثقافيًا مع المجتمعات المحلية لكل دولة مشاركة، مما يشجع على وجود مستوى عالٍ من المشاركة مع جماهير مختلفة.

ويشارك في المعرض 14 فنانا من 12 دولة، هي: بلجيكا والبرازيل والإمارات وأمريكا واليونان وفرنسا ومصر والأرجنتين والسعودية والبحرين وهولندا وإنجلترا.