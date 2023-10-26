في ذكرى ميلاده.. مشوار مميز للمخرج محمد خان مع الإنتاج والتأليف والتمثيل

يحل اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر، ذكرى ميلاد المخرج محمد خان، أحد عباقرة السينما المصرية، الذي أخرج أكثر من 25 فيلما، منها 4 أفلام في قائمة الأفضل بتاريخ السينما المصرية، ولم يكتفي خان بالإخراج ولكن عشقه للفن جعله يمثل وينتج ويكتب أيضا.

محمد خان والإنتاج

أنتج محمد خان 5 أفلام طوال تاريخه، وكانت البداية في عام 1984، بفيلمين دفعة واحدة، الأول "يوسف وزينب" مع فاروق الفيشاوي وليلى علوي، وفي نفس العام أنتج فيلم من أهم أفلام السينما وهو "الحريف" مع عادل إمام.

غاب "خان" بعدها عدد من السنوات عن الإنتاج، ليخرج عددا من الأفلام منها "خرج ولم يعد"، "زوجة رجل مهم"، "أحلام هند وكاميليا"، وغيرها من الأعمال، ليعود في عام 1992 للإنتاج بفيلم "فارس المدينة" مع محمود حميدة ولوسي.

وكعادة خان في الإنتاج غاب عدة أعوام وعاد مجددا بفيلم "كليفتي" عام 2004 مع باسم سمرة ورولا محمود، وبعد 10 أعوام يعود خان بآخر ظهور إنتاجي له قبل وفاته في تقديم أول بطولات ياسمين رئيس بفيلم "فتاة المصنع"، والذي حقق وقتها عددا كبيرا من الجوائز في المهرجانات المختلفة.

محمد خان والتأليف

وكان لـ"خان" خيالا كبيرا جعل منه مؤلفا مميزا، كتب عددا من الأفلام المهمة والمؤثرة في تاريخ السينما، بدأها بفيلم قصير بعنوان "البطيخة"، ولكن بدايته الحقيقية كمؤلف كانت مع نور الشريف بفيلم "ضربة شمس" والذي يعد أول إخراج له أيضا في هذا التوقيت.

بعدها توالت أعمال محمد خان كؤلف، فقدم "موعد على العشاء" مع سعاد حسني وأحمد زكي وحسين فهمي، و"طائر على الطريق، سواق الأتوبيس، الثأر، نص أرنب، الحريف، يوسف وزينب، مشوار عمر، أحلام هند وكاميليا، سوبر ماركت، فارس المدينة، يوم حار جدا، كليفتي، قبل زحمة الصيف".

محمد خان والتمثيل

وعشق "خان" أيضا التمثيل، فشارك في حوالي 9 أعمال، وكان يظهر بدور صغير أو ضيف شرف، ومن بينها العوامة رقم 70، "واحدة بواحدة" مع عادل إمام وميرفت أمين، فارس المدينة، ملك وكتابة، بيبو وبشير، عشم، المنور، إمبراطورية مين، بلاش تبوسني.