ناقد فني: «محمد خان غيّر مشهد لقاء هيام بالباشمهندس في فيلم فتاة المصنع»

كشف الناقد الفني محمود عبدالشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، كواليس تصوير أحد مشاهد فيلم فتاة المصنع لمحمد خان وبطولة ياسمين رئيس وهاني عادل.

وكتب «عبدالشكور»: «كواليس تصوير فيلم (فتاة المصنع).. محمد خان سارحًا في فكرة ومعه كاتبة الفيلم البارعة وسام سليمان.. يذهب إلى التصوير وعنده فكرة كاملة عن تقطيع المشهد وحركة الكاميرا المطلوبة، ولكنه لا يغلق الباب أبدًا أمام لحظة ابتكار طرأت له».

وأضاف الناقد الفني: «يعني مثلًا في (فتاة المصنع) لم يكن لقاء هيام الأول بالباشمهندس على السلم، ولكن خان اكتشف أن السلم ضيق للغاية، ويعكس بشكل أفضل معنى الحصار، حصار عاطفي مكتسح يغير حياة هيام تمامًا، فغير مكان المشهد إلى السلم، وكان ذلك أمرًا مناسبًا ورائعًا».

كواليس فيلم فتاة المصنع

فيلم فتاة المصنع لمحمد خان بطولة ياسمين رئيس، هاني عادل، سلوى خطاب وسلوى محمد علي، وعدد من الوجوه الجديدة.

وتدور أحداث فتاة المصنع حول هيام، وهي فتاة في الواحد والعشرين ربيعاً، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير في مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه في رمال تقاليده البالية والقاسية.