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المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف مروحية إسرائيلية بـ«سام 7» في غزة

كتب:

هانى حسن
09:11 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ المقاومة الفلسطينية أعلنت استهداف مروحية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج في غزة بصاروخ سام 7.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية. 

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بقلم هانى حسن