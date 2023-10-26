«شؤون البيئة» في عمان لمناقشة الأمن الغذائي والمائي في ظل التغيرات المناخية

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة في أعمال المنتدى العربي للبيئة في دورته الثانية، الذي تستضيفه سلطنة عمان، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (unep) وجامعة الدول العربية، ويأتي تحت شعار «معًا لمواجهة التحديات المناخية لتحقيق الأمن المائي والغذائي»، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية، ورموز من الشباب والنساء العربي.

ووجّه رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال مداخلته في المنتدى، الشكر لسلطنة عمان على حسن الاستقبال والاستضافة للمؤتمر العربي، الذي يأتي تنظيمه في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديًا كبيرًا في الأمن الغذائي والمائي، خاصة مع التغيرات المناخية التي نشهدها.

وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة، أنّ المنتدى يهدف إلى مناقشة التحديات والفرص التي تواجه دول الوطن العربي في تحقيق أمنها المائي والغذائي تحت تأثيرات التغيرات المناخية، واستعراض أهم الحلول على مستوى الحوكمة والتخطيط والإدارة التي قد تساعد دول المنطقة في تحقيق الهدف على المستويين الوطني والإقليمي.