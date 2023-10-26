«شؤون البيئة»: أكثر من 10 دول تعاني نقصا في المخزون المائي

استعرض الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، خلال أعمال المنتدى العربي للبيئة في دورته الثانية، والذي تستضيفه سلطنة عمان، التحديات التي تواجه دول العالم العربى ومنها مصر في مجالي الأمن المائي والغذائي.

19 دولة تقع تحت خط الفقر المائي

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن لدينا أكثر من 10 دول تعاني من إجهاد حقيقي في المخزون المائي، إلى جانب 19 دولة تقع تحت خط الفقر المائي، ومواردنا من المياه تمثل 1% فقط من المياه العذبة على مستوى العالم، و2% تأتي من الأمطار.

الدولة المصرية تواجه تحديًا كبيرًا في موضوع المياه

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية تواجه تحديًا كبيرًا في موضوع المياه، منها ما هو على مستوى تغير المناخ وهو تحدٍ ومشكلة تواجه دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم إفراد يوم كامل بمؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، لتسليط الضوء على مشكلة المياه والتحديات التي تواجهها في ظل تغير المناخ، كما أنا هناك ارتفاع زاد أكثر من 3 مليمتر لمياه سطح البحر خلال العام الماضي، وهذا يؤثر على جودة المياه وأماكن كانت صالحة للزراعة، كما أن لدينا معدل تسرب عالى في المياه العذبة من أنابيب النقل، فضلا عن مستوى كبير فى هدر المياه.