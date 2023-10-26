نظام امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل.. تنطلق الأحد المقبل

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث «ابتدائي وإعدادي وثانوي» للعام الدراسي الحالي، يوم الأحد 29 أكتوبر، وفقا للجداول المحددة والمعلنة بالمدارس، إذ يجرى عقد الامتحان من خلال معلم الفصل خلال الحصة الدراسية، وتكون الامتحانات غير موحدة.

امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل

ووجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للمدارس بشأن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية وهي كالتالي:

- عقد الامتحانات وفقا للجداول المحددة بالمدارس وليس لها جدول موحد.

- يعقد الامتحان خلال اليوم الدراسي.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطالب بالمدرسة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لائحة الانضباط المدرسي.

- لن يسمح للطالب الذي لم يحضر من بداية اليوم الدراسي دخول الامتحان مهما كانت الأسباب.

- الالتزام بالحضور بالزي المدرسي والمظهر اللائق، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للائحة الانضباط المدرسي.

- الامتحان لن يكون في حصة محددة، ويجرى خلال اليوم، ولن يحدد له حصة معينة.

- عقد الامتحان خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- لا تؤثر الامتحانات علي اليوم الدراسي حتى نهايته.

- يعقد امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات في نفس موعد امتحان مادتي العلوم العلوم والرياضيات بنفس الجدول.

- يستهدف الامتحان أجزاء المقرر التي جرى تدريسها في الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط «ويعبر عن النتيجة باستخدام الألوان ».

- مادة القيم تقيم من خلال تقويم تكويني يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم أداء التلميذ في كل مادة، وفق نواتج التعليم الخاصة بكل مادة، ويشار إليها بعبارة «اجتاز - لم يجتاز».