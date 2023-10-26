جامعة القاهرة تستعد لافتتاح مشروعات جديدة في التعليم والطب والبحث العلمي

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة تستعد لافتتاح العديد من المشروعات الجديدة في الأيام المقبلة، ومنها افتتاح جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تُعد أول جامعة برامج بالعالم والجامعات الدولية المُتقدمة، لتبدأ الدراسة بها العام الجامعي الجديد 2023-2024 بـ18 برنامجًا دراسيا دوليًا، لترتفع العام التالي إلى 49 برنامجًا، وتجمع بين نظام البرامج والكليات حيث بدأت إجراءات إنشاء 3 كليات جديدة، وهي كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكلية الطاقة والطاقة المتجددة وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.

إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

وأوضح رئيس جامعة القاهرة لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من المشروعات الأخرى، ومنها قصر العيني الجديد الذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، إضافة إلى افتتاح تطوير مبنى فرع الخرطوم بالحرم الجامعي، ليتيح الدراسة للطلاب من دولة السودان وجمهورية جنوب السودان، وتخريج كوادر سودانية يكون لها دور في تحقيق التنمية في السودان، ويضم كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم.

تطوير وتجديد المدن الجامعية

وتابع أنّ الافتتاحات الجديدة تتضمن افتتاح تطوير وتجديد المدن الجامعية التي تمت على 3 مراحل، تمثلت الأولى في تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، والثانية رفع كفاءة وتجديد المباني السكنية والخدمات والطرق بمدينة الطلبة، وعدد من مباني المدن الأخرى، والثالثة استكمال رفع كفاءة باقي المدن وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع إعادة تخطيط الطرق، وتزويد الغرف بمراوح وشاشات تليفزيون، حيث تم تركيب 4770 شاشة وريسيفر وأطباق استقبال القنوات الفضائية بغرف المدن الجامعية للطلاب، مع الاستمرار في عمليات التطوير والتجديد، بهدف جعلها مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات لجميع الطلاب المغتربين والوافدين بما يمكّنهم من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على الإبداع.