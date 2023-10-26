موقف نجوم الفن من اعتذار محمد سلام عن «زواج اصطناعي».. كثير من التأييد وقليل من الاستنكار

مازال الفنان محمد سلام يتصدر التريند، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الفيديو الذي نشره فجر أمس الأربعاء، يعتذر خلاله عن مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي"، التي تشهد أول وقوف لمي عز الدين على خشبة المسرح، وذلك لتعاطفه مع الأحداث في فلسطين، مبررا ذلك بأنه لا يمكن أن يقدم عملا كوميديا في ظل الأحداث الجارية، وفيما يرى الكثيرون أن موقفه جيد وإنساني، كان البعض الأخر معارضا لوجهة نظره.

بمجرد أن نشر محمد سلام الفيديو، علق الكثيرون عليه وكانوا مؤيدين له، وأولهم الفنان صبري فواز، وكتب: «محمد سلام من أنضف وأنقى الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك وكل الناس بتحبه»، كما كتب طه دسوقي عبر فيسبوك: «لو دوري إني أدخل البهجة، السؤال هنا مين اللي إحنا محتاجين إننا ندخل البهجة على قلبه دلوقتي؟».

وكتب حمزة العلي: «محمد سلام إنسان نقي صادق أحبه وأحترمه، صديقًا وفنانا، موقف حقيقي بمقام جهاد، لا لوم على أحد، ولكن هذا أقل ما يمكن فعله».

أما سلاف فواخرجي فكتبت: «شعور طبيعي يا محمد كلنا مش قادرين نعيش واللي بيحصل في فلسطين بيحصل، وممكن تخسر فلوس بس تكسب نفسك، وربنا رب قلوب وهو الرازق».

تأييد كبير من أهل الفن لموقف محمد سلام

كما دافعت الفنانة فيدرا عن موقف محمد سلام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قائلة: «عايزاكم تبقوا عارفين إن مصر والبلاد العربية شعوبها مليانة ناس زي محمد سلام، إحنا شرفاء».

وأضافت في منشور آخر: «هو كسب كل حاجة علشان عمل بعقيدته، مخافش من حد، خاف من نفسه اللي هتلومه لو معملش، وطبعا خاف من ربه، سلام مفيش منه كتير».

وعلقت حنان ترك على فيديو سلام، وكتبت: «لعلَّ من أبرك الأعمال التي تتقرب بها إلى الله يوم القيامة هذا الهَمّ الذي تحمله في صدرك تجاه إخوانك، الموالاة بالقلب ستجد أثرها يوم القيامة».

وكتبت ياسمين علي في السياق ذاته قائلة: «أنت بس قول الله الغني.. وشوف كرمه وفضله، أنت عملت اللي الطبيعي يتعمل من حد أصيل وصادق زيك، الله يكرمك الواحد مش عارف يقولك إيه، بس اللي أصله طيب بيظهر في الأوقات دي، ربنا يحميك ويكرم أصلك».

وكتب أيضا حسن أبو الروس مؤيدا موقف محمد سلام: «الله عليك تسلم فعلاً أنت فنان حقيقي وعندك رسالة وأخلاق ورجولة وقضية وإيمان قوي.. واللي عملته ده حاجة كبيرة أوي كلنا حاسين بيك».

أما الفنانة فيفي عبده علقت قائلة: «ربنا يرزقك وينصر أهلنا في فلسطين».

البعض انتقد موقف محمد سلام بعد الاعتذار عن مسرحية «زواج اصطناعي»

ورغم كل رسائل الدعم والتأييد، كان البعض ضد الفيديو الذي نشره، ومن بينهم محمد أمين راضي وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «حتى ولو مشاعره صادقة.. كان عادي يعتذر من أسبوع.. مش قبلها بيوم.. وكان عادي خلاص برضه ده يحصل بصمت.. بدون أي فيديوهات تحرج زمايله اللي موجودين حاليا.. وبتحرج أكتر اللي هييجي بعده، خصوصا إن سار العرف إن الواحد بيعمل الفيديوهات اللي بيوضح فيها موقفه للناس اللي هو عامل حاجة غلط في حقهم أو اللي زعلانين منه.. اللي همه في الحالة دي الجمهور اللي قطع التذاكر بناء على الإعلانات اللي هو موجود فيها لحد إمبارح.. و طبعا الفيديو المعمول مش موجه خالص للجمهور اللي بتكلم عليه».

وأضاف راضي: «والأهم بقى من كل دة.. وفوق كل دة.. الفن مش رفاهية.. الفن مش رفاهية أو شيء ممارسته تسيء وتقلل من هيبة الحزن.. ومش هتكلم خالص عن خصوصية الفن ودوره.. أنا مش هتكلم إلا على كونه مهنة.. مفيش أي مهنة بيتطلب منها أو بيتطوع صحابها من نفسهم بالتوقف عشان الظروف إلا إحنا.. مقابلتش أنا حد في بنك قرر يستقيل عشان خاله مات مثلا.. وحقيقي أنا مش فاهم إيه اللي حصل، أنا واحد اتربى على جيل من الفنانين كانوا بيتفاخروا إن أقرب الأقربين ليهم زي أبوهم مات وهمه دفنوه وطلعوا على المسرح علشان عندهم ميعاد خشبة مسرح وعندهم جمهور قاطع تذاكر واحترامه شيء مقدس».

وختم حديثه كاتبا: «سيد مكاوي وآخرين كان بيسافر الجبهة بتاعت الحرب عندنا إحنا علشان يعملولهم حفلات مخصوص للرفع من روحهم المعنوية.. فاللي إحنا بنتكلم فيه لا هو بدعة ولا أفورة مننا.. في حقيقة الأمر انتو مبتذلين».

كما هاجمه الفنان تامر عبد المنعم وكتب عبر فيسبوك: «عملت معه لسنوات طويلة، الأستاذ عادل إمام علمنا إن المسرح رسالة وعلمنا أيضا مقولة عميقة لن يستوعبها إلا العقلاء والنبلاء، وهي المسرح لا يعيقه إلا القبر، أظن الرسالة وصلت، كفاكم مزايدات وكفاية إهانة لمهنة الفن بقى».

وأيضا الناقد الفني طارق الشناوي كان ضد ما فعله محمد سلام وقال: «إذا كنت محل الفنان محمد سلام كنت سأقوم ببطولة المسرحية وأتبرع بأجري لفلسطين، وربما زملائي المشاركين لي في العرض سيفكرون نفس التفكير».