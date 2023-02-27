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محمد أمين راضي لـ مصطفى عمار: كنت أخطط لكتابة جزء ثان من مسلسل «العهد»

كتب:

محمد عزالدين
12:52 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
المؤلف محمد أمين راضي

المؤلف محمد أمين راضي

قال المؤلف محمد أمين راضي، إن الفترة التي ما بين كتابته لمسلسلي «العهد» و«مملكة إبليس»، كانت فترة مشاكل بالنسبة له، متابعا: «كان عندي خطط وكلها ارتبكت، فكان من المفروض فيه العهد 2 وبعدها كنت هوقف المسلسلات شوية وأعمل أفلام بس الدنيا اتوقفت».

سبب ابتعاده عن السينما

وكشف «راضي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، عن سبب ابتعاده عن كتابة الأفلام السينمائية، قائلا: «خناقة صنع فيلم سينمائي تختلف عن خناقة المسلسل، وصناعة الفيلم السينمائي مش جاهزلها حاليا، ولكن ناوي جدا».

وصاية أوصى بها نفسه

ولفت إلى أنه يحب مسلسل «مملكة إبليس» بجنون، بالرغم أنه تنفيذيا يمكن أن يكون ليس أفضل الأشياء في أعماله، موضحا أن الوصاية التي أوصت بها نفسه بألا يشعر بـ «الزهق» من الأزمات التي في الصناعة الفنية.

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