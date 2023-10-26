محافظ مطروح: قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي «سيدي براني»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنظيم قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية، والتي نفذت أعمالها في مستشفى براني التخصصي، ونظمتها مديرية الصحة بالمحافظة لتقديم الخدمات الطبية لأهالي مركز ومدينة سيدي براني والقرى المجاورة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن، والعمل على تخفيف العبء المعيشي عن كاهله.

قوافل الدعم الطبي والعلاجي في سيدي براني

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن قوافل الدعم الطبي والعلاجي في مدينة سيدي براني تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تفتقر إلى الخدمات، وجرى تفقد أعمال القافلة والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر لجميع الفرق الطبية من الأطباء والاستشاريين والاخصائيين المشاركين في أعمال القافلة والفريق الإداري وجميع المشاركين من فريق العمل بمستشفى براني التخصصي لجهودهم في تنظيم القافلة والعمل على إنجاح أعمالها في سيدي براني.

428 مواطنا استفادو من القافلة في 12 تخصصا

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 428 مواطنًا، في عدد 12 من التخصصات الطبية المختلفة، منها 103 مترددين للكشف المبكر عن الضغط والسكري، وجرى عمل تحاليل طبية لـ87 حالة وأشعة لـ22 حالة، وأجرت القافلة أعمال صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان.

ندوات تثقيفية حول الأمراض المعدية

ولفت إلى أنه بجانب الكشوفات الطبية جرى تدشين عدد من ندوات التثقيف الصحي عن الأمراض المعدية وغيرها مع الاهتمام بشرح وتوضيح الخدمات التى تقدمها المبادرات الرئاسية انتفع بها 205 مواطنين بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات مبادرة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة من خلال فريق طبي مدرب.

وذكر أن القافلة شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي مدينة براني والقرى المجاورة لها، حرصًا على الاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة والتي شملت عدة تخصصات طبية منها الباطنة العامة، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وعيادة طب الأطفال، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والرمد، والعظام والعلاج الطبيعي، والأطفال المبتسرين وعيادة الجلدية بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف انواعها.

دعم المناطق النائية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن هناك خطة تنفذها مديرية الصحة بمطروح تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة لدعم المناطق النائية في قطاع الصحة بتنظيم قوافل طبية على مدار العام وحملات وندوات توعية صحية لخدمة أبناء البادية في القري والنجوع خاصة القطاع الغربي السلوم وسيدي براني والنجيلة بالإضافة إلى سيوة.