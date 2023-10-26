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الأمم المتحدة تحذر العالم: «لا يوجد مكان آمن في غزة»

كتب:

هانى حسن
10:59 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن قطاع غزة لا يوجد به «مكان آمن»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها، وهجماتها في عدة مواقع على قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

قصف حي الرمال في غزة 

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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