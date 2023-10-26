الأمم المتحدة تحذر العالم: «لا يوجد مكان آمن في غزة»

أعلنت الأمم المتحدة أن قطاع غزة لا يوجد به «مكان آمن»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها، وهجماتها في عدة مواقع على قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

قصف حي الرمال في غزة

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.