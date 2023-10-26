مقرر امتحان مادة العلوم للصفوف رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي.. اعرف المواصفات

كشفت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم، محتوى الاختبارات الشهرية في مادة العلوم لشهر أكتوبر، والذي يؤديه طلاب المرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» الأسبوع المقبل، وفقا للمواعيد المحددة بالمدارس.

محتوى اختبار الصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الأولى: الأنظمة الحية المفهوم الأول «التكيف والبقاء».

- المحتوى: من ابدأ وحتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:13 ومن صفحة 1 إلى صفحة 25.

- المفهوم الثاني «كيف نعمل الحواس» الدرس الأول وبداية الثاني الأنشطة من 1:5 من صفحة 26 إلى صفحة 31.

الصف الخامس الابتدائي

- الوحدة الأولي: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المفهوم الأول «احتياجات النبات».

- المحتوى: من ابدأ وحتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:12 ومن صفحة 1 إلى صفحة 23.

- العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية المفهوم الثاني: انتقال الطاقة في النظام البيئي، الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:6 من صفحة 24 إلى صفحة 30.

الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولي: ما النظام؟ المفهوم الأول «الخلية كنظام» المحتوى: من ابدأ الأنشطة من 1:13 من صفحة 1 إلى صفحة 25.

- المفهوم الثاني «الجسم النظام» والمحتوي : الدرس الأول والثاني الأنشطة من 1:5 من صفحة 26 إلى 32.