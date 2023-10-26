محافظ أسيوط يتابع إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي.. تكلفته 266 مليون جنيه

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولته الميدانية بمركز منفلوط، وتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المستشفى النموذجي الجديد بتكلفة 266 مليون جنيه للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ، والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال والتي يجري إنشاؤه ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية، وتحويله لمستشفى نموذجي لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز.

رافق المحافظ في الجولة النائب حسام حلمي ماضى والنائب إبراهيم نظير عضوا مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام، ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال.

التشطيبات النهائية

وبدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها والتشطيبات النهائية بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، وتابع أعمال التشطيبات بمختلف أقسام المستشفى، فضلاً عن استكمال أعمال تركيب شبكات الأكسجين والغازات واستمع من المهندس المسؤول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان، والتي من المقرر الانتهاء من الأعمال والتسليم الابتدائي للمستشفى في 31 ديسمبر 2023.

المستشفى النموذجي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مستشفى منفلوط النموذجي تم إنشاؤه على مساحة 12 ألفًا و726 متر ويضم أقسام «الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما، لافتًا إلى أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير كما يضم المستشفى سكن للأطباء.

تذليل العقبات أمام التنفيذ

وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط.

وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتي يبلغ عددها 136 وحدة ومركز صحي ما بين تطوير واحلال كلي يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.