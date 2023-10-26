محافظ المنوفية يسلم 7 تروسيكلات ضمن مشروع «رزق حلال»

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، 7 تروسيكلات لعدد من الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع «رزق حلال»، لتنمية المشروعات الصغيرة والمقدم من مؤسسة «صناع الحياة»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر، وتحسين المستوى المعيشة، وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس حسين شعبان نائب رئيس جمعية صناع الحياة بالمنوفية.

محافظ المنوفية: العمل الأهلي ركيزة أساسية في عملية البناء

وأعرب محافظ المنوفية، عن سعادته بالمشاركة في توزيع مشاريع رزق حلال مما يساهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي لعملية النهضة والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن العمل الأهلي والتطوعي، يعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم، مثمناً الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة فى تقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة.

أنشطة جميعة صناع الحياة في المنوفية

وأشار مسئول جمعية صناع الحياة بالمنوفية، إلى أن الجمعية قد قامت بالعديد من الجهود خلال عام 2023 لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا بمختلف قري ومراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ومنها إحلال وتجديد 130 سقف منازل وتوزيع 750 لحاف خلال حملة الشتاء لحماية الأسر من البرد وتوزيع 15 ألف و400كرتونة مواد غذائية خلال حملة «كتف فى كتف» وتوزيع 42 مشروعًا صغيرًا لإيجاد مصدر دخل للحالات المستحقة، وتوزيع إعانات شهرية لـ900 أسرة ذوي الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

وأضاف أنه توزيع 38 ألف وجبة ساخنة و1200 سلة غذائية ولحوم الأضاحى لـ650 أسرة وزكاة فطر لـ550 أسرة وكسوة ملابس لـ300 أسرة، وكفالة علاجية وعمليات لـ37 أسرة بقيمة مليون و100 ألف جنيه، وكروت خدمات متكاملة لذوي الهمم وتوزيع 1500 شنطة مدرسية على الطلاب بكافة النجوع والمناطق النائية بالمحافظة، وذلك من خلال فريق طلاب الجامعات والشباب لدمجهم في العمل التطوعي.