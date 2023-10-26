«مستقبل وطن» يكرم طلبة المسابقات الرياضية في العياط

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إدارة العياط التعليمية، في تكريم الطلبة الفائزين ببطولة الكاراتية للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى مركز شباب العياط.

وأقيمت البطولة تحت رعاية النائب نادر الخبيري، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وحضرها عبد التواب علي، أمين مدير الإدارة التعليمية، وهاني علام، وكيل الإدارة، وأسامه إبراهيم، موجه التربية الرياضية، وموجهي التربية الرياضية بالإدارة التعليمية محمد مصطفى ومحمد أبو هشيمة وطارق البراموني، ومشاركة أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بالمركز المستشار محمد علي، أمين التنظيم ومليحي فودة الأمين المساعد.

وقدم المستشار بسام الخبيري، أمين الحزب بمركز العياط، بخالص الشكر والتقدير لكل الحضور والشكر كل الشكر لمن ساهم في هذا العمل الرائع.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعال.

ومن ناحية أخرى، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالحوامدية، قافلة طبية مجانية بمقر شركة السكر بالتعاون مع الإدارة الصحية بالحوامدية، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.