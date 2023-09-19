«مستقبل وطن» يفتتح معرضا جديدا لـ«أهلا مدارس» في العياط

افتتحت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة معرضًا جديدًا من سلسلة معارض «أهلًا مدارس» التي أطلقتها على مستوى المركز، إذ شهدت قرية «بمها» إقبالًا كبيرًا من الأهالي على المعرض الذي يُقام تحت رعاية أمانة شئون المشروعات بالمحافظة بقيادة النائب عمرو حسين هندي.

حزب مستقبل وطن

وقال المستشار بسام الخبيري، أمين الحزب بمركز العياط، برعاية النائب نادر الخبيري أمين مساعد للحزب بالجيزة، تتمّ بشكل يومي متابعة مسيرة خدمة ودعم المواطنين بكافة قرى مركز العياط، موضحًا أنَّه تمّ مواصلة مسيرة معارض «أهلاً مدارس» بمدينة العياط التي تستهدف مدينة العياط والقرى المجاورة، وذلك بإشراف أمانة المشروعات الصغيرة بقيادة تامر ماجورة وأمانة المشروعات بالمحافظة برئاسة النائب عمرو حسين هندي.

حزب «مستقبل وطن» بالعياط

وقدم أمين الحزب بالعياط، خالص الشكر لكل المشاركين في تنظيم المعرض وأمين الوحدة الحزبية بقرية بمها عصام حامد وجميع أهالي قرية بمها الكرام.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن» لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات في مختلف المجالات.