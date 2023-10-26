قافلة متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة في الدقهلية.. خصومات 40%

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية قافلة غذائية متنقلة، تجوب شوارع وقرى المحافظة، استهدفت مركز المنصورة لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، بخصومات تصل حتى 40% بجودة عالية وبأقل الأسعار مثل مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

القافلة المتنقلة تجوب القرى البعيدة والمحرومة بالدقهلية

وقال محمد بدير، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن مركز المنصورة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»: من أجل محاربة الغلاء والتمكن من الوصول إلى القرى البعيدة التي لا تتمكن من الوصول إلى المعارض أو المنافذ بسبب بعد المسافة قمنا بتنظيم قافلة غذائية متنقلة لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار قليلة وبجودة عالية والقافلة المتنقلة هدفها تجوب القرى النائية والمحرومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل لمواطن المصري والوصول إلى المواطن البسيط بالإضافة وجود كبار في السن لا يتمكنوا من الحركة بالسهولة فقررنا الوصول إليهم من خلال القافلة المتنقلة.

أسعار السلع الغذائية في القافلة المتنقلة بالدقهلية

وواصل «بدير»: استهدفنا مركز المنصورة وكانت في قرية ديبو عوام بالتنسيق مع أمانة العمل الجماهيري بالمركز ورئاسة محمد حسن أمين المركز بالحزب، وكان هناك إقبال كثيف من قبل المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بسبب فكرة القافلة المتنقلة وانخفاض الأسعار بشكل كبير حيث تم توفير زجاجة الزيت بـ40 جنيها فقط وكيلو السكر بـ25 جنيها، والأرز بـ21 جنيها وكيلو الدقيق بـ15 جنيها، وكيس المكرونة بـ6 جنيهات فقط، وهناك خطة لتجوب القافلة جميع قرى مركز المنصورة حتى تعم مدن ومراكز محافظة الدقهلية.