«الزراعة»: إطلاق أكبر قافلة غذائية مجانية في سيناء

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إطلاق قافلة غذائية عبارة عن 41 سيارة محملة بـ75 طنا من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والزيوت والخضراوات، وهدايا حلوى المولد النبوي، وذلك في إطار الجهود التي توفرها الوزارة للمواطنين في سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أنه جرى اصطفاف السيارات سالفة الذكر في شمال سيناء، واستقبل المحافظ هذه السيارات وتفقدها بالكامل، ووجه بالتورزيع المثالي للسيارات حتى تصل لكل الأماكن وتغطي مناطق الكثافات والمناطق ذات الاحتياج والأولوية، فضلا عن إتاحتها بصورة دائمة للمواطنين في سيناء.

اهتمام القيادة السياسة بالأهالي بسيناء

وأشار إلى أن الجهود سالفة الذكر تعكس اهتمام القيادة السياسة بالأهالي في سيناء، فضلا عن اهتمام الدولة ووزراة الزراعة، مشيرا إلى أن هذه القافلة ضمت قافلة بيطرية لتوفير كل العلاجات اللازمة للمواشي الخاصة بأهالي سيناء، بهدف الحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية المملوكة للمربيين في سيناء.