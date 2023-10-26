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قافلتان طبيتان لدعم الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومراكز المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:36 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
القوافل الطبية في المنوفية

القوافل الطبية في المنوفية

نظمت جمعية الأورمان قافلتين طبيتين، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بقيادة محمد جمعة، إذ تم استهداف توقيع الكشف الطبي على 146 مريضًا في قرى شبرا وجريس ورملة لانجب وعزبة حبيب بمركز أشمون، وقرية دراجيل مركز بركة السبع، وقرى أبومشهور ودرب المعلم وجزى ومنشية غمرين وبرمشت وكفر برمشت بمركز منوف، وميت مسعود مركز شبين الكوم.

قوافل جمعية الأورمان في محافظة المنوفية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وصول الدعم لمستحقيه 

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التى تسليمها اى مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

 

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