محافظ الشرقية يتفقد شوارع مشتول السوق والمشروعات الخدمية في جولة مفاجئة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة لإعادة الانضباط للشارع مع المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، وإلزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لدخول المشروعات الخدمة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة مشتول السوق

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية في شوارع مدينة مشتول السوق؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، وتلبيتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الانترلوك الجارية بمنطقتي السجل المدني وخلف محطة المياه وشارع فؤاد ابو العيش وامتداد شارع عمر ابن الخطاب.

وأكد محافظ الشرقية مواصلة جولاته المفاجئة ليلا ونهارا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة؛ لدفع عجلة العمل في المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، وكذا متابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وترشيد استهلاك الكهرباء.