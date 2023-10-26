جامعة بنها تطلق حملة جديدة لمواجهة التدخين والإدمان.. «تقدر من غيرها» 

شهدت كلية التجارة جامعة بنها انطلاق أولى فعاليات انطلاق حملة «تقدر من غيرها» للتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين، حيث عقدت الكلية التجارة ندوة توعوية بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام ببناء الوعي للشباب الجامعي وخدمة المجتمع وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

وجاءت الندوة برعاية الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وحاضر في الندوة الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة شيماء محمد حسن أخصائية نفسية، والدكتور أحمد كمال أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان.

التوعية بخطورة الإدمان في جامعة بنها

وشارك في الندوة مصطفى أبو الدهب، مدير عام الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين في مستشفى الصحة النفسية والطلاب.

وتناولت الندوة مفهوم الإدمان وأعراضه وكيفية التخلص منه، وخطورة سن المراهقة وضرورة رجوع الشباب إلى الأهل في كل الأمور لأنهم حصن الأمان والخبرة للأبناء، كما أن هذا السن يحتاج إلى مهارات خاصة للتعامل معه.

غرامة وحملة توعية وحظر تدخين

يذكر أن جامعة بنها أطلقت حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ فى الحرم الجامعى وداخل إدارة الجامعة، إذ تقرر منع التدخين بشكلٍ تام في الحرم الجامعي لتحقيق مصلحة الجميع.