منع التدخين بمعاهد الأزهر في القليوبية.. ومعاقبة المخالف بـ100 جنيه

طالبت وحدة مكافحة التدخين بمديرية الشؤون الصحية في محافظة القليوبية، الإدارة المركزية للأزهر الشريف في المحافظة، بتكليف أحد الموظفين للعمل منسقًا لمكافحة التدخين داخل المنشآت التابعة لها، للوقاية من أضرار التدخين، وذلك وفقًا للمادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 57 لسنة 1981، والتي تنص على أنه يلتزم المدير المسؤول عن الأماكن التي يحظر فيها التدخين بوضع وسائل إعلانية وإرشادية كافية بأماكن ظاهرة وخاصة عند بابها الخارجي تتضمن حظر التدخين بالمكان والعقوبة المرصودة له قانونيًّا.

عقوبة التدخين في المنشآت الحكومية تصل لـ20 ألف جنيه

وحدَّد الخطاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه على المدير المسؤول أن يلتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يُعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيهًا، وذلك تطبيقًا لما ورد بالمادة 6 مكرر 3 بالقانون رقم 154 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والتي تنص على أن يحظر التدخين نهائيًّا بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ضرورة إعداد حملات مستمرة للتوعية بأضرار التدخين

وتضمن الخطاب أيضًا ضرورة إعداد حملات مستمرة للتوعية بمكافحة التدخين وبيان مدى أضراره، وفقما قرره محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، بضرورة التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، حيال تكليف أحد الموظفين للعمل منسقًا لمكافحة التدخين داخل المنشآت الحكومية واستكمال تفعيل أحكام القانون.

وأوضح الخطاب أنه سبق مخاطبة الإدارة برقم 1913+ م2 في تاریخ 29 سبتمبر 2021.