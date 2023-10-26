«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعظم المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة هذا الأسبوع في معظم المحافظات، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يزيد فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

الطقس نهارا

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «أمس سجلنا قيمة حرارة عظمى 31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، واليوم يشهد ذروة الارتفاعات، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية، والطقس نهارا سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء».

الطقس في فترة الليل

وتابعت أنّ الطقس يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، وفور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، تنهفض درجات الحرارة تدريجيا في قيم الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.