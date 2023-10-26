محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من 150 حالة إنسانية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام.

مساعدات إنسانية للحالات الأولى بالرعاية في المنوفية

ووزّع محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وبطاطين على أكثر من 50 حالة أخرى مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، فيما سلّم المحافظ 15 كراسيا متحركة لعدد من ذوي الهمم؛ للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ليصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بقيمة ما يقرب من 750 ألف جنيه.

مساعدات مالية عاجلة للمرضى في المنوفية

واستمع المحافظ لمطالب المواطنين موجهًا الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن 20 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب ومعهد الكبد.

فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ16 حالة، كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ12 أسرة حتى يتمكنوا من صرف السلع المدعمة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تلقي لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة، وفحصها مع الجهات المختصة؛ للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.