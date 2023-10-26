قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المنطقة الحدودية مع لبنان

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الحدودية مع لبنان، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.