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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المنطقة الحدودية مع لبنان

كتب:

هانى حسن
12:56 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث القصف

جانب من أحداث القصف

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الحدودية مع لبنان، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

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بقلم هانى حسن